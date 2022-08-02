İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 74 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 350 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 142 bin 134'e, vaka sayısı ise 7 milyon 410 bin 75'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1313'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 84 bin 659'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.