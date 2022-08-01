İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 62 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 699 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 142 bin 60'a, vaka sayısı ise 7 milyon 400 bin 725'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1271'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 82 bin 240'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.