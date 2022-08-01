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1 Ağu 2022 13:50

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 62 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 699 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 142 bin 60'a, vaka sayısı ise 7 milyon 400 bin 725'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1271'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 82 bin 240'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1903872
https://tr.mehrnews.com/news/1903872/

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