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7 Ağu 2022 11:01

Pakistan'da milletvekiline silahlı saldırı: 4 kişi öldü

Pakistan'da milletvekiline silahlı saldırı: 4 kişi öldü

Pakistan’ın Hayber Pahtuhnva eyaletinde, milletvekili Malik Liyakat Ali Han'a yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Ulusal basındaki haberlere göre, eski Pakistan Başbakanı İmran Han’ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinden Hayber Pahtunhva Eyalet Meclisi Üyesi Malik Liyakat Ali Han, Afganistan'a sınır olan Lower Dir bölgesinde saldırıya uğradı.

Saldırıda, milletvekili Han'ın kardeşi, yeğeni ve kendisine eşlik eden bir polis ve jandarma hayatını kaybetti.

Saldırı sonucu ağır yaralanan Han ise hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Kaynak: Yeni Çağ

News Code 1903986
https://tr.mehrnews.com/news/1903986/

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