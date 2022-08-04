İran'da IŞİD'e bağlı 10 tekfirci-siyonist terörist tutuklandı

İran İstihbarat Bakanlığı, Muharrem ayı için matem merasimleri düzenleyen topluluklara yönelik çok sayıda terör operasyonu düzenlemeyi planlayan IŞİD'e bağlı 10 tekfirci-siyonist teröristin tutuklandığını açıkladı.

Türkiye-İran ve Irak-İran sınırlarında tutuklanan terörilerin sılahları, patlayıcı cihazları ve iletişim cihazlarına el konulduğu bildirildi.

İran İstihbarat Bakanlığı ayrıca 1 Ağosos'ta, İsrail'den yönlendirilen sahte Bahai inancına mensup ajanların tutuklandığını açıklamıştı.

Tutuklanan kişilerin, yurt dışında Siyonist Parti ile birkaç kez görüşme yaptığı kaydedilen açıklamada, bu grubun hicap karşıtı faaliyetleri ile ilgili Siyonsitlere bilgiler verdiği aktarılmıştı.