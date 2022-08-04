Emir Abdullahiyan: İran'ın "tek Çin" ilkesine verdiği destek tartışılmazdır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya Twitter hesabından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan attığı twitte şunları yazdı:

"Ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duymak, uluslararası hukukun bilinen temellerinden biridir. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu çerçevede "tek Çin" ilkesine verdiği destek tartışılmazdır. Amerika'nın kışkırtıcı eylemleri uluslararası barış ve istikrar için bir tehdit kaynağı haline gelmektedir".