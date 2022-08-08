Almanya'nın Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'daki Almanya'nın Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Hamburg kentide bir grup tarafından Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Birinci Dairesi Başkanı bu görüşmede Tasua gününde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı.

Batı Avrupa Birinci Dairesi Başkanı ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konuda Alman hükümetini sorumlu tuttuğunu belirterek Berlin hükümetinden Kuran-ı Kerim'e hakaret eylemine bulunlanlara karşı kararlı bir şekilde girişimde bulunmasını istedi.