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8 Ağu 2022 15:16

Almanya'nın Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Almanya'nın Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'daki Almanya'nın Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Hamburg kentide Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İran'daki Almanya'nın Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Hamburg kentide bir grup tarafından Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Birinci Dairesi Başkanı bu görüşmede Tasua gününde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı. 

Batı Avrupa Birinci Dairesi Başkanı ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konuda Alman hükümetini sorumlu tuttuğunu belirterek Berlin hükümetinden Kuran-ı Kerim'e hakaret eylemine bulunlanlara karşı kararlı bir şekilde girişimde bulunmasını istedi.

News Code 1904008
https://tr.mehrnews.com/news/1904008/

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