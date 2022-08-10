İtalya ile ABD arasında 524 milyon dolarlık F-35 anlaşması

F-35 savaş uçağının Avrupa'daki müşterilerinden İtalya ile ana yüklenici Lockheed Martin arasında bir sözleşme imzalandı.

Taraflar, Lockheed Martin'in İtalyan F-35 savaş uçaklarını desteklemek için 524 milyon dolarlık bir anlaşmayı imzaladı.

Lockheed Martin sözleşme kapsamında, 14 F-35A ve 4 F-35B için parça temini ve üretim destek verecek. Anlaşma kapsamında çalışmaların, Haziran 2025'te tamamlanması planlanıyor.

İtalya, 60 adet F-35A ve 30 tane de F-35B uçağı sipariş etti. Şimdiye kadar 12 uçak teslim aldı.

Kaynak: Haber7