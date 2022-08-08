Emir Abdullahiyan, Suriyeli mevkidaşı Mikdad ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad arasında bir telefonda görüşmesi gerçekleştirildi.

Emir Adullahiyan bu görüşmede Gazze’nin son durumu ve Siyonist Rejim'in Filistinli savunmasız kadın ve çocuklardan oluşan Filistinli sivillerin toplu şehadeti ile sonuçlanan son cinayeti hakkında görüş teatisinde bulundu.

Bakan Emir Abdullahiyan, işgalci rejimin vahşi eylemlerine işaretle, bu gibi eylemlerin uluslararası toplum ve insan haklarını savunduklarını iddia eden bazı tarafların seesizliğine yapıldığını ifade ederek bunu şiddetle kınadı.

İRNA'ya ögre, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ise Siyonist rejimin saldırgan siyasetlerinin engellemek için uluslararası çalışmaların zarureti konusunda BM genel sekreteri ile görüştüğünü belirterek bu rejim tarafından savunmasız sivil insanlara yönelik saldırıları kınadı.