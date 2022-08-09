Emir Abdullahiyan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı'na ait internet sitesine göre, Emir Abdullahiyan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell telefon görüşmesinde Viyana'da sona eren görüşmeleri değerlendirdi.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, "İran müzakere heyeti anlaşmaya varmak için irade ve ciddiyetiyle Viyana'daki görüşmelere katıldılar. Kalan sorunları çözmek için yapıcı fikirler sundular. Beklentimiz, anlaşmanın nihai metnine ulaşmak için tüm tarafların kararlılık ve ciddiyet göstermeleridir" dedi.

Çabalarından dolayı Borrell'den övgüyle söz eden Emir Abdullahiyan, "Nihai anlaşma, İran ulusunun hak ve çıkarlarını güvence altına almalı ve yaptırımların etkili ve istikrarlı bir şekilde kaldırılmasını garanti etmelidir" ifadelerini kullandı.

AB Temsilcisi Borrell de telefon görüşmesinde Viyana'daki son müzakerelerde nispi bir ilerleme kaydedildiğini dile getirerek, "Viyana'daki son görüşmelerde nispi bir ilerleme kaydedildiğine inanıyorum. Müzakerelerin bu aşamasına ilişkin değerlendirmem olumludur, koordinatörler olarak tüm taraflar için iyi bir sonuca ulaşılıncaya kadar görüşleri yakınlaştırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.