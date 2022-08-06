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6 Ağu 2022 16:49

AB'den Viyana görüşmeleri ile ilgili açıklama

AB'den Viyana görüşmeleri ile ilgili açıklama

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Viyana'da devam eden İran ile görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcülerinden Peter Stano, dün yaptığı bir açıklamada Viyana'da devam eden İran ile görüşmelere dair değerlendirmede bulundu.

Sözcü Stano, Viyana'daki görüşmelerin "çok yakında" anlaşmaya varmasını umduğunu söyşedi

AB dış politikasından sorumlu Josep Borrell'in Viyana müzakerelerle ilgili önerdiği metne de değinen Stano "Joseph Borrell'in son önerisini tartışarak net bir siyasi  karar almanın zamanı geldi." dedi.

Stano, "Viyana'daki görüşmeler Borrell'in sunduğu metne dayalı bir uzlaşıya varmaya odaklanıyor ve AB heyeti ABD ile İran'ın baş müzakerecisi arasındaki dolaylı görüşmeleri kolaylaştırıyor." ifadesini kullandı.

News Code 1903974
https://tr.mehrnews.com/news/1903974/

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