AB'den Viyana görüşmeleri ile ilgili açıklama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcülerinden Peter Stano, dün yaptığı bir açıklamada Viyana'da devam eden İran ile görüşmelere dair değerlendirmede bulundu.

Sözcü Stano, Viyana'daki görüşmelerin "çok yakında" anlaşmaya varmasını umduğunu söyşedi

AB dış politikasından sorumlu Josep Borrell'in Viyana müzakerelerle ilgili önerdiği metne de değinen Stano "Joseph Borrell'in son önerisini tartışarak net bir siyasi karar almanın zamanı geldi." dedi.

Stano, "Viyana'daki görüşmeler Borrell'in sunduğu metne dayalı bir uzlaşıya varmaya odaklanıyor ve AB heyeti ABD ile İran'ın baş müzakerecisi arasındaki dolaylı görüşmeleri kolaylaştırıyor." ifadesini kullandı.