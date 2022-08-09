Emir Abdullahiyan Hamas lideri Heniyye ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Siyonist düşmana karşı savaşta direniş cephesinin zaferlerini kutlayarak, direniş şehitlerini takdir etti.

Emir Abdullahiyan, Siyonistlerin Filistinli kadınları ve çocukları öldürme cinayetini bu rejimin çaresizliğinin ve zayıflığının bir işareti olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı, "Direnişin bir kez daha Siyonist düşmanın askeri gücüne karşı durabilmesi ve onları iki gün içinde ateşkes ve direniş şartlarını kabul etmeye zorlaması büyük bir kaznımdır" dedi.

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de İran'ı Filistin'e verdiği desteği için takdir ederek, "Siyonist düşman, denklemlerini Filistin halkına ve Gazze Şeridi'ndeki direnişe dayatmaya çalıştı, ancak Filistin halkının kahramanca direnişiyle karşılaştı" dedi.

Heniyye ayrıca Filistin halkının selamlarını İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'ye ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye iletti.