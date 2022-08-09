  1. Ekonomi
9 Ağu 2022 10:20

Bloomberg: "Güney Avrupa gizlice Rus petrolü alıyor"

Bloomberg: "Güney Avrupa gizlice Rus petrolü alıyor"

Avrupa’nın güneyindeki ve Akdeniz bölgesindeki ülkelerin gizlice Rus petrolünü satın aldığı ve böylelikle Rus petrolüne olan talebi güçlendirerek Kuzey Avrupa ülkelerindeki alımları azalttığı belirtildi.

Bloomberg’in haberinde, geçen hafta Rusya’dan İtalyan limanlarına ham petrol sevkiyatları son yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaştığı kaydedildi.

İspanya’nın, nisan ayından bu yana ilk kez Rus petrol markası Urals’ı satın aldığı aktarılan haberde, Rusya’dan petrol alan ve hatta alımı artıran ülkeler arasında Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya da gösterildi.

Sputnik'in aktardığına göre, Türkiye’nin Rusya’dan petrol alımının da son 6 haftanın zirvesine ulaştığı kaydedildi.

Bazı Avrupa ülkelerinde Rus petrolüne olan talepteki artış, Rusya’ya yönelik yaptırımların ihlal edildiğinin delili olduğu ifade edilen habere göre, halihazırda Rus ham petrolünün Avrupalı tüketicilere toplam arzı günde yaklaşık 1 milyon 380 bin varil olduğu tahmin ediliyor. Bunun, son 5 haftanın en yüksek rakamı olduğu, lakin Rusya’nın Ukrayna’ya özel askeri operasyonundan önce olan seviyenin altında olduğu kaydedildi.

News Code 1904022
https://tr.mehrnews.com/news/1904022/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler