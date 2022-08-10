İran Devrim Muhafızları ekibi Çin’de

Devrim Muhafızları ekibi 2022 Uluslararası Ordu Oyunları kapsamında düzenlenecek piyade savaş araçları yarışmasına katılmak üzere Çin’e gitti.

Bu yarışma 14 Ağustos’ta başlıyor.

İran'a ait iki donanma gemisi de Azerbaycan'ın Hazar Denizi karasularında düzenlenecek 7. Deniz Kupası yarışına katılmak üzere Bakü'ye gitmişti.

Bu seneki organizasyon Azerbaycan, İran, Cezayir, Ermenistan, Beyaz Rusya, Venezuela, Vietnam, Hindistan, Kazakistan, Çin, Rusya ve Özbekistan gibi ülkelerde yapılacak.

Uluslararası Ordu Oyunları ilk defa 2015 yılında gerçekleştirilmişti.