  1. Ekonomi
14 Ağu 2022 16:23

Bir ayda Avrupa'dan Rusya'ya ihracat yüzde 18 arttı

Bir ayda Avrupa'dan Rusya'ya ihracat yüzde 18 arttı

Haziran ayında, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rusya'ya mal ihracatlarını Mayıs ayına göre yüzde 18 (3.78 milyar euro) artırarak 4.45 milyar euroya çıkardı.

İhracattaki en büyük artış, yüzde 38 yani 234 milyon euro ile parfümeri ve kozmetikte, 286 milyon euro ile tıbbi aletler (optik, ölçüm, kontrol) alanında gözlendi.

Eurostat verilerine atıfta bulunan RBK'ye göre, plastik ve plastik ürünlerin ihracatı da - %16 artarak 234 milyon euro ve elektrikli ekipman ve bileşenler - %7 artarak 187 milyon euroya yükseldi.

AB ülkeleri arasında Rusya'daki en büyük mal ihracatçısı Almanya oldu. Bu ülkeden Rusya’ya ihracatta Haziran’da 1,16 milyar euro ihracatla Mayıs'a göre yüzde 5.4 artış yaşandı.

İkinci sırada İtalya yer alıyor (523 milyon euro, Mayıs ayına kıyasla %2,9).

Haziran ayında Baltık ülkelerinden yapılan ihracat, Mayıs ayına göre %34 artarak 481 milyon euroya ulaştı.

Habere göre, Avrupa ülkelerinden Rusya'ya yapılan ihracat, en düşük hacminin (2,78 milyar euro) kaydedildiği Nisan ayında kaydedilmişti. Nisan ayının ardından AB’den Rusya’ya ihracat art arda ikinci aydır artıyor. Ancak, hala 2021 seviyelerinin oldukça altında. Geçen yılın Haziran ayında, AB toplam 7.21 milyar evro değerinde mal ihraç etmişti.

Kaynak: Haberrus.ru

News Code 1904130
https://tr.mehrnews.com/news/1904130/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler