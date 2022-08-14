İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 83 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 279 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 142 bin 944'e, vaka sayısı ise 7 milyon 475 bin 173'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1474'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 171 bin 824'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.