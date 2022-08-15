İran'da salgın ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 71 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 348 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143 bin 15'e, vaka sayısı ise 7 milyon 482 bin 521'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1486'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 181 bin 82'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.