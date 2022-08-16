İran'da günlük vaka sayısı azaldı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 78 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1113 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143 bin 93'e, vaka sayısı ise 7 milyon 488 bin 493'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1456'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 190 bin 330'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.