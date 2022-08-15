İsrail güçleri Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü

Siyonist Rejim güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 1 Filistinliyi öldürdü, 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

Resmi Filistin'in Sesi Radyosunun haberine göre, Siyonist Rejim ordusu Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesinde bir Filistinlinin evine baskın yaptı. Baskında vurulan ve ağır yaralanan Filistinli genç İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

Ağır yaralanan Filistinliye ilişkin daha sonra Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, "Kudüs'ün kuzeyinde İsrail ordusu tarafından vurulan Filistinli Muhammed el-Haşşam şehit oldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Haşşam'ın doğrudan kafasından, sıfır mesafeden vurulduğu ve Siyonist Rejim makamlarının Filistinlinin naaşını elinde tuttuğu aktarıldı.

İsrail güçlerinden yapılan yazılı açıklamada ise Kefr Akab beldesinde bir Filistinlinin, "bıçak taşıdığı" şüphesiyle ateş açılarak öldürüldüğü ifade edildi.

22 Filistinli gözaltına alındı

Öte yandan Filistin'in Sesi Radyosu, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği baskınlarda en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

​​​​​Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin baskınlarda gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını, başta Kubatiyye beldesi olmak bazı noktalarda İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede çıktığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli yaralandı.

AA