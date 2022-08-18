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18 Ağu 2022 10:31

İran: Batı, Filistin halkının haklarını desteklemeli

İran: Batı, Filistin halkının haklarını desteklemeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani'nin attığı tweette, "Batılı hükümetler nesnel gerçekleri inkar etmek yerine Filistin ulusunun insan haklarını desteklemelidir" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, işgal altındaki topraklarda Siyonist rejim tarafından işlenen cinayetlerin tırmanması nedeniyle Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Çok sayıda resmi uluslararası belge ve insan hakları kurumlarının sayısız raporlarına göre, Siyonist rejim bir apartheid rejimidir ve eli soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı cinayetlerle kirlenmiştir.

Batılı hükümetler nesnel gerçekleri inkar etmek yerine Filistin ulusunun insan haklarını desteklemelidir."
 

News Code 1904217
https://tr.mehrnews.com/news/1904217/

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