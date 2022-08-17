Mahmud Abbas’ın "soykırım" sözleri Almanya’yı öfkelendirdi

Mdeast News'a göre; Scholz ve Mahmud Abbas, dün yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Filistinli lider, Siyonist Rejim'in cinayetlerini eleştirerek, “İsrail’in gerçekleştirdiği 50 katliam var… 50 katliam, 50 katliam, 50 Holokost.” dedi.

Abbas'ın açıkça “Holokost” kelimesini kullanmasına Scholz yüzünü buruşturdu.

Scholz daha önce Filistin liderinin İsrail’in Filistinlilere yönelik muamelesini “apartheid” olarak tanımlamasını reddetmişti.

Şansölye sözcüsü daha sonra basın toplantısının Abbas’a sorulmasıyla sona erdirilmesinin planlandığını, yani Scholz’un yanıt verme fırsatı olmadığını söyledi. Ancak Alman tabloid BILD’in bildirdiğine göre, sözcü olaydan sonra kalan gazetecilere Scholz’un çileden çıktığını söyledi.

BILD’e yaptığı açıklamada Scholz, “Özellikle biz Almanlar için, Holokost’un herhangi bir şekilde görecelileştirilmesi dayanılmaz ve kabul edilemez” dedi.