Filistin direniş gruplarından Almanya'nın "Mahmud Abbas" kararına tepki

Filistin lideri Mahmud Abbas'ın Almanya'da yaptığı bir konuşmada İsrail işgal rejiminin katliamlarını holokost olarak nitelendirmesinden dolayı Alman polisinin Abbas hakkında soruşturma başlatmasına İslami Cihad Hareketi ve İslami Direniş Hareketi (Hamas) tepki gösterdi.

Hamas'ın Siyasi Büro üyesi Husam Bedran yaptığı basın açıklamasında, bu olayın uluslararası güçlerin siyonist işgalden yana taraf tuttuklarını ve Filistin halkının tarihi haklarını inkar ettiklerini, bu halkın maruz kaldığı haksızlıkları görmezden geldiklerini bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getirdi.

Bedran, Filistin halkının sıkıntılarının onun yurdundan çıkarılmasıyla ve göçe zorlanmasıyla başladığını, Filistinlilere yönelik onlarca katliam gerçekleştirildiğini, bu katliamlarda aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu binlerce sivilin öldürüldüğünü, binlerce kişinin esir edildiğini dile getirdi.

Bedran, uluslararası güçlerin bütün bu gerçeklere ve Filistin halkının başına gelenlere gözlerini ve kulaklarını kapatmayı tercih ettiklerini vurguladı.

İslami Cihad Hareketi de, Alman polisinin, işgal rejiminin katliamları hakkında holokost ibaresini kullanmasından dolayı Filistin Başkanı Mahmud Abbas hakkında soruşturma başlatmasını kınadı.

İslami Cihad Hareketi'nin Siyasi Büro üyesi Halid El-Betaş yaptığı açıklamada Abbas'ın söylediklerinin Filistin halkının yaşadığı gerçeğin çok az bir kısmını oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi