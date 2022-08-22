Mahmud Abbas Türkiye'yi ziyaret edecek

Rusiya Al-Yaum sitesinde yer alan bilgiye göre Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 22-24 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa, Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyareti kapsamında Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki son durum, bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir alışverişinde bulunacağını duyurdu.

Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas son günlerde Almanya'yı ziyaret etmişti.