  1. Türkiye
22 Ağu 2022 10:55

Mahmud Abbas Türkiye'yi ziyaret edecek

Mahmud Abbas Türkiye'yi ziyaret edecek

Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Rusiya Al-Yaum sitesinde yer alan bilgiye göre Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 22-24 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa, Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyareti kapsamında Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki son durum, bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir alışverişinde bulunacağını duyurdu.

Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas son günlerde Almanya'yı ziyaret etmişti.

News Code 1904300
https://tr.mehrnews.com/news/1904300/

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