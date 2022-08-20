Somali’de otele bombalı ve silahlı saldırı: 8 kişi öldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir otele El-Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütü saldırı düzenledi. Cuma akşamı Hayat Hotel’e yapılan silahlı ve bombalı saldırıda oteli ele geçiren örgüt mensupları, en az sekiz kişiyi öldürdü.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, saldırının başlamasından saatler sonra bugün erken saatlerde ara sıra silah sesleri ve yüksek sesli patlamalar duyuluyordu. Bu, Somali'nin yeni cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud'un aylarca süren siyasi istikrarsızlıktan sonra Mayıs ayında seçilmesinden bu yana Mogadişu'daki en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 15 yıldır Somali'nin kırılgan merkezi hükümetine karşı ölümcül bir isyan yürüten Eş-Şebab örgütü bu saldırıyı da üstlendi.

Güvenlik komutanı Mohamed Abdikadir AFP'ye yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri otel binasında bir odada kordon altına alınan teröristleri etkisiz hale getirdi. İnsanların çoğu kurtarıldı ancak şimdiye kadar en az sekiz sivilin öldüğü doğrulandı. Güvenlik güçleri, binada mahsur kalan çocuklar da dahil olmak üzere onlarca sivili güvenli bir şekilde kurtardı” dedi.

Bununla birlikte, onlarca insanın otelde mahsur kalan yakınlarının akıbetini öğrenmek için otelin dışında toplandığı bilgisi paylaşıldı. Tanık Muudey Ali isimli kişi, "Otelde mahsur kalan bir akrabamı arıyorduk, ikisi tanıdık altı kişiyle birlikte öldüğü doğrulandı" dedi.

Görgü tanıkları en az iki büyük patlama gerçekleştiğini söyledi. Polis sözcüsü Abdifatah Adan Hassan, ilk patlamayı diğer birkaç silahlı adamla birlikte otele saldıran bir intihar bombacısının yaptığını açıkladı. Görgü tanıkları, sadece birkaç dakika sonra ikinci bir patlamanın meydana geldiğini ve ilk patlamadan sonra olay yerine koşan kurtarma görevlileri ve güvenlik güçleri ve sivillerin bu saldırıda öldüğünü belirtti.

Kaynak: Türkiye gazetesi