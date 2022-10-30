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30 Eki 2022 09:19

Somali'de patlamalar: En az 100 kişi öldü

Somali'de patlamalar: En az 100 kişi öldü

Somali’nin başkenti Mogadişu'da dün meydana gelen patlamalarda 100’den fazla kişi öldü, en az 300 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu, terör saldırısıyla kana bulandı. Eğitim Bakanlığı yakınında 2 bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ortalık savaş alanına döndü.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, saldırılarda en az 100 kişinin öldüğünü, 300 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Somali polisi, ilk patlamanın ardından olay yerine gazeteciler, sağlık ekipleri ve polislerin varmasından hemen sonra ikinci patlamanın meydana geldiğini ve bunun da can kaybını artırdığını kaydetti.

Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken işaretler terör örgütü Eş-Şebab'ı gösteriyor.

News Code 1905550

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