İran'ın Kirman kenti Baalbek ve Basra ile kerdeş şehir olacak

Kirman Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Rıza Kumsari, Lübnan'ın Baalbek ve Irak'ın Basra kentinin, Kirman kenti ile kardeş şehir olma önerisinin incelendiğini duyurdu.

Kumsari konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Basra, Kirman ile pek çok benzerliği olan Irak'ın en sanayi ve ekonomik şehirlerinden biridir ve birçok cami ve tarihi esere sahiptir. Bu kenetin nüfusunun çoğunluğu Şii'dir. Kirman ile Basra arasında çok iyi ekonomik ilişkiler kurulabilir" dedi.

Kumsari ayrıca, Baalbek'in de Lübnan'ın tarihi ve turistik kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Basra'nın Şehit Ebu Mehdi Mühendis'in doğum yeri olduğunu anlatan Kumsari aynı zamanda Baalbek'in de Hizbullah'ın kurucu lideri Şehit Abbas Musevi'nin doğum yeri olduğunu bildirdi.

Tarihi ve kültürel bir şehir olan Kirman da Şehit General Süleymani'nin şehadetinden sonra direniş başkenti haline gelmiştir. Bu nedenle Kirman'ın Basra ve Baalbek ile kardeş şehir olmasına öncelik verilmiştir" ifadesini kullandı.