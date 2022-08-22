Mısır'da 5'li Zirve: Gündemde İran da var

Irak, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün liderlerinin katılımıyla bugün Mısır'ın Yeni Alamein kentinde 5'li zirve gerçekleşecek.

Irak Haber Ajansı (INA) bu zirveye Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed, Ürdün Kralı Abdullah ve Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife'nin katılacağını bildirdi.

Haberde Başbakan Kazımi'nin bugün zirveye katılmak üzere Mısır'a gideceği belirtildi.

INA'ya konuşan Iraklı diplomatik kaynak, 5'li zirvede Filistin, Libya ve Yemen'in yanı sıra Ukrayna savaşı, Rönesans barajı krizi ile bölgesel konularve dünyadaki son gelişmelerin masaya yatırılacağını söyledi.

"Al-Araby Al-Jadeed" haber sitesine açıklamada bulunan Mısrılı bir diplomat ise İran nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasının ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana müzakerelerinin de zirvenin gündeminde olduğunu kaydetti.