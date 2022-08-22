Mahmud Abbas Ankara'da

Türk medyasına göre Mahmut Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

Abbas'ı havalimanında Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, belediye yetkilileri ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa karşıladı.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa, Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyareti kapsamında Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki son durum, bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir alışverişinde bulunacağını duyurdu.

Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas son günlerde Almanya'yı ziyaret etmişti.