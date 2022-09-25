İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Viyana'da

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Konferansı'nın yıllık toplantısına katılmak üzere bugün üst düzey bir heyetin eşliğinde Avusturya'nın başkenti Viyana'ya ziyarette bulundu.

Muhammed İslami bu toplantıda konuşma yapacak. Bunun yanı sıra bazı mevkidaşları ile bir araya gelecek.

İslami, Viyana ziyareti sırasında ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile bir görüşecek.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Konferansı yarın düzenlenecek.