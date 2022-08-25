Resmi temslarda bulunmak üzere Tanzanya'ya giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan İran-Tanzanyalı işadamlarının ekonomik toplantısına katılıdı.

Bakan Emir Abdullahiyan burada yaptığı açıklamada "İran sanayı ve ekonomik alanında yüksek potansiyele sahip. Afrika ile ilişkilerin geliştirilmesi İran'ın dış politikasının önceliklerinden biridir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Afrika temasları devam ediyor. Dün akşam Tanzaya'ya giden Bakan Emir Abdullahiyan bu ülkenin Dışişleri Bakanı Liberata Mulamula tarafından karşılandı.

Emir Abdullahiyan'ın Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'a ile de bir araya gelmesi bekleniyor.