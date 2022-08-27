Emir Abdullahiyan Tanzanya temaslarını değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda Tanzanya ziyaretini değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan'ın mesajı şu şekilde:

"Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan ve mevkidaşım Liberata Mulamula ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Bana eşlik eden birkaç bakanlığın ve özel sektörün yöneticileri de var ve özel toplantılar yapıyorlar. Hepsi ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışıyor. İki ülke arasındaki ilişkiler geliştirilmektedir".