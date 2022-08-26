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26 Ağu 2022 14:23

İran, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

İran, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırıları ile ilgili sunduğu iddialara tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırıları ile ilgili sunduğu iddialara tepki gösterdi.

Kenani Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"ABD, bu ülkenin saldırgan ordusunun Suriye'nin halk gruplarına ve terörle mücadele güçlerine yönelik son saldırılarını "ABD güçlerine yönelik saldırı ve tehditlere karşı doğrudan bir yanıt" olarak nitelendirdi. Asıl olan şudur: İşgalci Amerika'nın Suriye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün savunucularına karşı saldırganlığı yasadışıdır ve kınanmaktadır."

News Code 1904399
https://tr.mehrnews.com/news/1904399/

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