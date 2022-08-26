İran, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırıları ile ilgili sunduğu iddialara tepki gösterdi.

Kenani Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"ABD, bu ülkenin saldırgan ordusunun Suriye'nin halk gruplarına ve terörle mücadele güçlerine yönelik son saldırılarını "ABD güçlerine yönelik saldırı ve tehditlere karşı doğrudan bir yanıt" olarak nitelendirdi. Asıl olan şudur: İşgalci Amerika'nın Suriye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün savunucularına karşı saldırganlığı yasadışıdır ve kınanmaktadır."