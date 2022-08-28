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28 Ağu 2022 11:39

İran yapımı animasyon Rusya'da ödüle layık görüldü

İran yapımı animasyon Rusya'da ödüle layık görüldü

Yönetmenliğini Şeyda Kaşi üstlenen "Geri döndürülemez" adlı animasyon Rusya'daki Uluslararası Golden knight Film Festivali'nden ödül kazandı.

İranlı yönetmen Şeyda Kaşi tarfaından yönetilen "Geri döndürülemez" adlı animasyon bu sene 31'incisi Rusya'da düzenlenen Uluslararası Golden knight Film Festivali'nde ödüle layık görüldü.

8 dakikalık "Geri döndürülemez" adlı animasyon iki boyutlu bir teknikle yapılmıştır.

Bu animasyonun özeti şöyledir:

"Yıllar önce bir ülke savaşta yenilmiş ve işgal edilmiştir. İşgalciler dil, işaretler, anıtlar vb. dahil her şeyi yok etmiştir.Bu arada, o ülkenin eski insanlarından sadece bir kişi hayatta kalır; 37 yıldır kaybettiklerini geri almak için savaşan ve şimdi bu savaşta kendini mağlup hisseden biri..."

"Geri döndürülemez" daha önce katıldığı Uluslararası Işık Festivali'nin animasyon kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

News Code 1904431
https://tr.mehrnews.com/news/1904431/

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