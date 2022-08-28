İran yapımı animasyon Rusya'da ödüle layık görüldü

İranlı yönetmen Şeyda Kaşi tarfaından yönetilen "Geri döndürülemez" adlı animasyon bu sene 31'incisi Rusya'da düzenlenen Uluslararası Golden knight Film Festivali'nde ödüle layık görüldü.

8 dakikalık "Geri döndürülemez" adlı animasyon iki boyutlu bir teknikle yapılmıştır.

Bu animasyonun özeti şöyledir:

"Yıllar önce bir ülke savaşta yenilmiş ve işgal edilmiştir. İşgalciler dil, işaretler, anıtlar vb. dahil her şeyi yok etmiştir.Bu arada, o ülkenin eski insanlarından sadece bir kişi hayatta kalır; 37 yıldır kaybettiklerini geri almak için savaşan ve şimdi bu savaşta kendini mağlup hisseden biri..."

"Geri döndürülemez" daha önce katıldığı Uluslararası Işık Festivali'nin animasyon kategorisinde ödüle layık görülmüştü.