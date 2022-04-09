  1. Kültür
9 Nis 2022 15:33

"Ortodonti" ve "Dördüncü Duvar" Almanya'da İran'ı temsil ediyor

"Ortodonti" ve "Dördüncü Duvar" Almanya'da İran'ı temsil ediyor

İranlı sinemacı Muhammed Rıza Maykani’nin yazıp yönettiği "Ortodonti" adlı kısa film ve Mahbube kelai'nin yönettiği "Dördüncü Duvar" adlı animasyon Almanya’da düzenlenen Uluslararası Dresden Film Festivalin’de gösterilecek.

İranlı sinemacı Muhammed Rıza Maykani’nin yazıp yönettiği "Ortodonti" adlı kısa film Almanya’da düzenlenen  Uluslararası Dresden Film Festivalin’de gösterilecek.

Buna ilave olarak Mahbube kelai'nin yönettiği "Dördüncü Duvar" adlı animasyon da bu festivalde sinemaseverlerle buluşacak.

10 dakikalık "Dördüncü Duvar" adlı animasyonun özeti şöyledir:

"Arzuları, hayalleri ve istekleri küçük bir mutfakta sınırlıdır. Kekeme bir çocuk orada oynuyor."

5 Nisan’dan itibaren başlayan Uluslararası Dresden Film Festivali yarın sona erecek.

News Code 1901415
https://tr.mehrnews.com/news/1901415/

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