"Ortodonti" ve "Dördüncü Duvar" Almanya'da İran'ı temsil ediyor

İranlı sinemacı Muhammed Rıza Maykani’nin yazıp yönettiği "Ortodonti" adlı kısa film Almanya’da düzenlenen Uluslararası Dresden Film Festivalin’de gösterilecek.

Buna ilave olarak Mahbube kelai'nin yönettiği "Dördüncü Duvar" adlı animasyon da bu festivalde sinemaseverlerle buluşacak.

10 dakikalık "Dördüncü Duvar" adlı animasyonun özeti şöyledir:

"Arzuları, hayalleri ve istekleri küçük bir mutfakta sınırlıdır. Kekeme bir çocuk orada oynuyor."

5 Nisan’dan itibaren başlayan Uluslararası Dresden Film Festivali yarın sona erecek.