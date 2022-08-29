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29 Ağu 2022 15:53

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 48 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 966 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143 bin 776'ya, vaka sayısı ise 7 milyon 525 bin 628'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 117'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 288 bin 750'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1904459
https://tr.mehrnews.com/news/1904459/

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