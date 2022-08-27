İran'da vaka sayısında azalma eğilimi sürüyor

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 37 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 976 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143 bin 684'e , vaka sayısı ise 7 milyon 521 bin 969'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 171'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 277 bin 658'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.