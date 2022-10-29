Reisi'den Erdoğan'a "Cumhuriyet Bayramı" tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği bir mesajda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı"nı Türk halkı ile hükümetine tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaleme aldığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Hiç kuşkusuz, iki ülkenin kapsamlı uzun vadeli işbirliği programının tam anlamıyla uygulanması yönündeki kararlılığı, ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki ülkenin ortak hedef ve çıkarlarının gerçekleştirilmesi için net bir vizyon çizmektedir.

Tek taraflılığa karşı olan iki bağımsız ülke İran ve Türkiye, ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi için birçok kapasiteye sahiptir."