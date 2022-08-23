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23 Ağu 2022 13:18

İran, Hizbullah'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

İran, Hizbullah'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Lübnan Hizbullah Hareketi'nin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Lübnan Hizbullah Hareketi'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan bir mesaj yayınladı.

Kenani'nin kutlama mesajında, "Lübnan halkı, ordusu ve direnişin varlığı, ülkenin bağımsızlığı ile egemenliğini güvence altına alırken ülkeyi Siyonist Rejim’in saldırganlığından muhafaza ediyor.

Hizbullah'ın 40. kuruluş yıl dönümü ile direnişin elde ettiği zaferleri Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Sayın Seyyid Hasan Nasrullah başta olmak üzere, Lübnan halkı ve hükümetine kutluyor, direniş şehitleri, ülke ordusu ve milletine selam gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.

News Code 1904343
https://tr.mehrnews.com/news/1904343/

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