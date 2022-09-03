İran meşru haklarından vazgeçmeyecek

Kenani’nin paylaşımında “İran hükümeti ve halkı ülkenin bağımsızlığı ve onuru için sömürgeci güçlerin aşırı hırsları ve zorbalığına karşı duracak ve meşru haklarından vazgeçmeyecektir.” denildi.

Öte yandan Kenani, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) verdiği verdiği demeçte, ülkenin dış politikası hakkında, "13. hükümet ülkenin ekonomik durumunun düzeltilmesi, insanların yaşam standartlarının iyileşmesi ve kamu refahının artması amacıyla ekonomik durumun iyileştirilmesine ve farklı ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine odaklanmaktadır" dedi.

Nasır Kenani, İran-Suudi Arabistan görüşmelerine ilişkin, "Suudi Arabsitan ile görüşeceğimiz çeşitli meseleler var. Meselelerimiz hem ikili hem de bölgesel konularla ilgili. Önemli olan Suudi Arabistan'da Tahran-Riyad diplomatik ilişkilerinde normalleşme konusunda yeni bir görüşün oluşmasıdır.' ifadesini kullandı.