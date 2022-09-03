  1. Siyaset
3 Eyl 2022 12:44

İran meşru haklarından vazgeçmeyecek

İran meşru haklarından vazgeçmeyecek

İran Dışişeri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabı üzerinden Sömürgecilikle Mücadele Günü vesiylesiyle bir mesaj yayınladı.

Kenani’nin paylaşımında “İran hükümeti ve halkı ülkenin bağımsızlığı ve onuru için sömürgeci güçlerin aşırı hırsları ve zorbalığına karşı duracak ve meşru haklarından vazgeçmeyecektir.” denildi.

Öte yandan Kenani, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) verdiği verdiği demeçte, ülkenin dış politikası hakkında, "13. hükümet ülkenin ekonomik durumunun düzeltilmesi, insanların yaşam standartlarının iyileşmesi ve kamu refahının artması amacıyla ekonomik durumun iyileştirilmesine ve farklı ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine odaklanmaktadır" dedi.

Nasır Kenani, İran-Suudi Arabistan görüşmelerine ilişkin, "Suudi Arabsitan ile görüşeceğimiz çeşitli meseleler var. Meselelerimiz hem ikili hem de bölgesel konularla ilgili. Önemli olan Suudi Arabistan'da Tahran-Riyad diplomatik ilişkilerinde normalleşme konusunda yeni bir görüşün oluşmasıdır.' ifadesini kullandı.

News Code 1904554
https://tr.mehrnews.com/news/1904554/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler