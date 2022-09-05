İranlı müsteşarlar Şam hükümetinin talebi üzerine bulunuyorlar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Viyana'da yapılan nükleer müzakereler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, İran'ın anlaşma taslağına dair ABD'ye gönderdiği yanıt hakkında, "İran'ın yanıtı yapıcı, şeffaf ve yasaldı ve kısa sürede müzakerelerin sonuçlandırılması ve anlaşmaya varılması için zemin sağlayabilir" dedi.

Yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan gürüşmelerin son durumua ilişkin Kenani, "Bu bağlamda başta ABD tarafı olmak üzere diğer tarafların yanıtını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

'Anlaşma sağlanırsa Avrupa'nın enrji ihtiyacının çoğunu karşılayabiliriz'

Kenani, muhtemel bir anlaşma sağlanması halinde İran'ın Avrupa ülkelerine enerji tedariki sağlayıp sağlamayacağı sorusuna, "Doğal olarak İran zengin petrol ve gaz kaynakları nedeniyle farklı ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji ve yakıtın en önemli tedarikçilerinden biridir. Avrupa ülkeleri enerji ihtiyaçlarını karşılamakta sorun yaşıyor. Müzakereler başarılı olursa ve İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar kaldırılırsa, Avrupa'nın ihtiyacının çoğunu karşılayabiliriz." cevabını verdi.

İran'dan Siyonist Rejim'in Suriye iddiasına yalanlama

Kenani, Siyonist Rejim'in, Suriye'de İran'a ait yerlere saldırdığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İranlı müsteşarlar meşru hükümetin talebi üzerine Suriye'de bulunuyor ve yapılan iddialar temelsizdir. " dedi.

İşgal rejiminn yeni saldırılarını kınayan Keneni, "Ne yazık ki, Siyonist Rejim'in Suriye altyapısına yönelik yasa dışı eylemleri halen devam etmektedir." dedi.

'Cumhurbaşkanı Reisi ŞİÖ Zirvesi'ne katılacak'

Nasır Kenani, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.

Emir Abdullahiyan'ın Moskova ziyareti

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın Moskova ziyaretini değerlendiren Kenani, "İran Ukrayna krizinin başlangıcından bu yana krizin her iki tarafıyla olan iyi ilişkilerinin gölgesinde, krizin çözümü için siyasi bir süreç oluşturma imkanı sağlamaya ve savaşın devam etmesini önlemeye yardımcı olmaya çalışmıştır" dedi.

Emir Abdullahiyan, "Savaşın devam etmemesi için Dışişleri Bakanı Sayın Emir Abdullahiyan Moskova'yı ziyaret etti ve görüşmeler yapıldı. Bu ziyaretin sonuçları olumluydu" diye kaydetti.

İran-UAEA işbirliği

İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki işbirliğine ilişkin olarak Kenani şu açıklamalarda bulundu:

"İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl doğası, nükleer anlaşmasının imzalanmasında tam olarak vurgulandı. Ayrıca İran'ın UAEA ile yapıcı işbirliği var. UAEA müfettişleri defalarca İran'ı ziyaret ett ve ilgili mekanları inceledi. Bunun yanı sıra İran'ın barışçıl faaliyetleri defalarca vurgulanmıştır"

Yemen krizi

Yemen savaşına atıfta bulunan Kenani, "İran Yemen'de barış, istikrar ve güvenlik sağlanmasından yanadır ve istikrar ve güvenliğin bu ülkeye geri dönmesinin Bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yardımcı olabileceğine inanıyor" dedi.

Tahran-Moskova ilişkileri

Sözcü Kenani, İran ve Rusya arasındaki işbirliği hakkında, "Tahran ve Moskova'nın işbirliği kapsamlıdır. İki ülke arasında ortak çıkarların ve işbirliğini güçlendirmek için en üst düzeyde siyasi iradenin varlığı nedeniyle bu işbirlikler güçlendirilecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Irak'taki gelişmeler

Kenani Irak'taki gelişmelere ilişkin, "Irak'taki tüm siyasi taraflarla ilişkilerimiz devam ediyor. Bu konu, bu ülkede barış sürecinin oluşmasına yardımcı olmuştur" ifadelerinde bulundu.