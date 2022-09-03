Batı Şeria’da geçen hafta 3 Filistinli şehit oldu, 12 işgalci yaralandı

Filistinli direnişçiler geçen hafta çeşitli bölgelerde bir bıçaklama, 22 ateş açma, 15 el yapımı patlayıcı ve molotof kokteyli atma eylemi gerçekleştirdi.
Cuma günü Beytlahim sakinlerinden Filistinli genç Fadi Muhammed Ğattas, El-Halil’in doğusundaki Beyt Aynun’da gerçekleştirdiği bıçaklama eylemiyle bir işgal askerini yaraladıktan sonra işgal güçleri tarafından şehit edildi.
Perşembe günü Kalendiya Kampı sakinlerinden Yezen Affane isimli genç El-Bire kentinde ve Nablus’taki El-Ayn Kampı sakinlerinden Samir Mahmud Halid isimli genç Balata Kampı’nda işgal askerleriyle yaşanan çatışmalar sırasında şehit oldu.
Çarşamba günü 14 noktada çatışmalar yaşanırken Filistinli gençler Beytlahim’e bağlı Husan beldesine baskın düzenleyen işgal güçlerine molotof kokteyli attı.
Salı günü 15 noktada Filistinliler ve işgal güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Filistinli direnişçiler 6 yerde işgal güçlerine ve Yahudi yerleşimcilere yönelik ateş açma eylemi gerçekleştirdi.
Pazartesi günü 8 noktada, Pazar günü 15 noktada ve geçen hafta Cumartesi günü 7 noktada Filistinliler ve işgal güçleri arasında çatışmalar yaşandı.
Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi
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