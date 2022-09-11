Batı Şeria'da Siyonist İsrail'e ait bir İHA düştü

Arap medyası, Siyonist İsrail güçlerine ait bir insansız hava aracının (İHA) Batı Şeria'nın Kalkilya bölgesinde düştüğünü bildirdi.

Rejim ordusu sözcüsünün iddiasına göre, Kalkilya bölgesinde görev yapan bir insansız hava aracı teknik arıza nedeniyle düştü ve bilgi sızıntısı korkusu yok.

Son günlerde Lübnan deniz sınırı yakınlarında işgal rejimine ait bir İHA düşmüştü.

Rejim güçlerinden konuya dair yazılı açıklamada, orduya ait insansız hava aracının arıza nedeniyle kuzey sınırına yakın deniz sahasına düştüğü, olayın ardından aracın denizden çıkarıldığı ve kazanın araştırılacağı öne sürülmüştü.

Açıklamada ayrıca, "soruşturmanın sonuna kadar bu tür araçların faaliyetlerinin durdurulduğu" belirtilmişti.