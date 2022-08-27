Mescid-i Aksa'da 50 bin kişi Cuma namazı kıldı

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi'nin verdiği bilgilere göre işgal güçlerinin tüm engellemelerine rağmen 50 bin Filistinli Mescid-i Aksa'ya ulaşarak Cuma namazlarını burada eda etmeyi başardı. Dün sabah esirlerin direnişine destek ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkılması amacıyla "Nöbetimiz Kalkandır" sloganıyla düzenlenen Büyük Fecir Buluşması'nda da büyük bir kalabalık oluştuğu belirtildi.

Kudüs'teki kaynakların verdiği bilgilere göre Kudüs, Batı Şeria ve 1948 Bölgesi ahalisinden çok sayıda insan bugün yine Cuma namazlarını Mescid-i Aksa'da eda edebilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren buraya akın etti. İşgal güçlerinin caddeleri ve yolları kapatıp sıkı aramalar yaptıkları, trafiği yavaşlattıkları ve çok sayıda insanın ulaşmasını engelledikleri belirtildi.

Sabah namazında da, binlerce kişi Büyük Fecir Buluşması'na destek amacıyla yapılan çağrılara icabet ederek Mescid-i Aksa'da toplanmıştı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi