Hamas heyeti Beyrut'ta Hasan Nasrullah ile görüştü

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El-Aruri'nin başkanlığında bir heyet dün Beyrut'ta Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile bir araya geldi.

Bu görüşmeye ilişkin daha fazla bilgi yayınlanmadı.

Buna ilaveten İslami Direniş Hareketi (Hamas) ve İslami Cihad Hareketi, vatanı ve mukaddes mekanları bağımsızlığına kavuşturma yolunda mücadele konusunda kardeşlik, inanç ve direniş temelli ilişkilerin derinleştirilmesi amaçlı olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üst düzey yöneticileri arasında bir buluşma gerçekleştirdi.

Dün akşam gerçekleştirilen buluşmaya Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El-Aruri, Siyasi Büro üyeleri Halil El-Hayye ile Zahir Cebbarin, İslami Cihad Hareketi'nin Genel Sekreteri Ziyad En-Nehhale, Siyasi Büro üyeleri Ekrem El-Acuri ile Abdülaziz El-Minavi ve daha başka üst düzey yöneticiler katıldı.

Hamas ve İslami Cihad liderleri buluşma sonrasında yaptıkları ortak açıklamada mensuplarına ve gönüldaşlarına aralarındaki ilişkinin köklü ve stratejik olduğunu, Filistin direnişine hizmet amacıyla sürekli güçlenmekte ve gelişmekte olduğunu hatırlattılar.

Açıklamada taktiklerle ilgili herhangi bir görüş ayrılığının ilişkilerin özüne zarar vermeyeceği ve gelişmesini de engellemeyeceği vurgulandı. Bu konuda bir temel oluşturulması için de çalışmaların sürmekte olduğu ifade edildi.

İki hareketin liderleri, hareketlerinin karşılıklı ilişkileri geliştirmek amacıyla Filistin'in içinde gerçekleştirdikleri buluşmaları da desteklediklerini dile getirirken, mensuplarını da güçlerini artırmak, direnişlerinin daha da güçlenmesini sağlamak için saflarını birleştirmeye çağırdılar.