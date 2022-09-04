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4 Eyl 2022 10:00

İran-Türkiye ortak yapımı filmin galası Tahran'da gerçekleşti

İran-Türkiye ortak yapımı filmin galası Tahran'da gerçekleşti

İran-Türkiye ortak yapımı olan ‘Ceviz Ağacı’ filminin vizyon galası dün akşam başkent Tahran'da gerçekleşti.

Toplumsal travmalar, ilişkiler, ailelerin evlatlara maddi olmayan mirasları ve en çok düşünme üzerine harmanlanmış olan İran-Türkiye ortak yapımı "Ceviz Ağacı"nın vizyon galası dün Tahran'da yapıldı. 

Gala törenine filmin yönetmeni Faysal Soysal, yapımcısı Ali Nuri Oskui, oyuncu Serdar Orçin ve Kübra Kip ile billikte İranlı ünlü yönetmen Mecid Mecidi ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs de katıldı.

İran-Türkiye ortak yapımı"Ceviz Ağacı" filmin galası Tahran'da yapıldı

Türk-İran ortak yapımı filmin kurgusunu Mustafa Kherghehpoosh ve müziği ise Payam Azadi tarafından hazırlanmıştır.

News Code 1904567
https://tr.mehrnews.com/news/1904567/

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