Ceviz Ağacı'nın galası Meşhed'de yapıldı

Toplumsal travmalar, ilişkiler, ailelerin evlatlara maddi olmayan mirasları ve en çok düşünme üzerine harmanlanmış olan İran-Türkiye ortak yapımı "Ceviz Ağacı"nın vizyon galası, filmin yönetmeni Faysal Soysal, yapımcısı Ali Nuri Oskui, oyuncu Serdar Orçin ve Kübra Kip'in katılımıyla dün Meşhed kentinde gerçekleştirildi.

Önceki gün filmin Tahran galası İranlı ünlü yönetmen Mecid Mecidi, film ekibi, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün katımıyla yapılmıştı.

Farsça altyazı olarak izleyiciyle buluşan filmin kurgusunu Mustafa Kherghehpoosh ve müziği ise Payam Azadi tarafından hazırlanmıştır.