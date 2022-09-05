  1. Kültür
5 Eyl 2022 17:46

Ceviz Ağacı'nın galası Meşhed'de yapıldı

Ceviz Ağacı'nın galası Meşhed'de yapıldı

İran-Türkiye ortak yapımı olan ‘Ceviz Ağacı’ filminin vizyon galası dün akşam Meşhed'de gerçekleşti.

Toplumsal travmalar, ilişkiler, ailelerin evlatlara maddi olmayan mirasları ve en çok düşünme üzerine harmanlanmış olan İran-Türkiye ortak yapımı "Ceviz Ağacı"nın vizyon galası, filmin yönetmeni Faysal Soysal, yapımcısı Ali Nuri Oskui, oyuncu Serdar Orçin ve Kübra Kip'in katılımıyla dün Meşhed kentinde gerçekleştirildi.

Ceviz Ağacı'nın galası Meşhed'de yapıldı

Önceki gün filmin Tahran galası İranlı ünlü yönetmen Mecid Mecidi, film ekibi, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün katımıyla yapılmıştı. 

Ceviz Ağacı'nın galası Meşhed'de yapıldı

Farsça altyazı olarak izleyiciyle buluşan filmin kurgusunu Mustafa Kherghehpoosh ve müziği ise Payam Azadi tarafından hazırlanmıştır.

News Code 1904605
https://tr.mehrnews.com/news/1904605/

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