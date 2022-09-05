İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu

İngiltere’de 7 Temmuz’da Başbakanlık ve iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Boris Johnson’ın yerine geçen isim belli oldu.

İngiltere'de Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasındaki Muhafazakar Parti liderliği yarışı sonucunda Liz Truss’ın yeni başbakan olduğu duyuruldu.

Açıklanan oylama sonrasında 6 Eylül Salı günü göreve başlayacak olan Liz Truss, Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi olan "10 Numara"da göreve başlayacak.

Oyların yüzde 57,4'ünü aldı

47 yaşındaki Liz Truss, İngiltere tarihinin 3'üncü kadın başbakanı olurken, 2015 seçimlerinden bu yana Muhafazakar Parti'den seçilen dördüncü başbakan oldu.

Seçim yarışında kullanılan yaklaşık 142 bin oydan, 81 bin 326’sını alarak Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Truss, oyların yüzde 57,4’ünü almış oldu.

Yeni başbakanın rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ise 60 bin 399 oyla, yüzde 42,6 destek gördü.

İngiltere’de Muhafazakar Parti, genel seçimler sonrasında Avam Kamarası’nda çoğunluğa sahip olduğu için, parti lideri aynı zamanda başbakan oluyor.

Boris Johnson’ın 7 Temmuz’daki istifasının ardından Muhafazakar Parti üyeleri yeni lider için oylama gerçekleştirmiş, altı adayla başlayan yarışta son olarak Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak kalmıştı.

Kaynak: NTV