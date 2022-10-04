İngiltere Başbakanı İsrail destekçisi çıktı

İngiltere Başbakanı Liz Truss, İngiltere'nin Birmingham şehrinde Siyonistler tarafından düzenlenen Muhafazakar Dostları (CFI) etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Truss, ülkesinin İsrail'i desteklediğini söyledi.

İHA'ya göre Liz Truss, "Ben büyük bir siyonistim. Büyük bir İsrail destekçisiyim. İngiltere-İsrail ilişkisini güçlendireceğiz." dedi.

İngiltere'nin büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararından memnun olduklarını dile getiren Truss, "Hükümetin ABD gibi büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacağından gerçekten umutluyuz. İsrail ile İngiltere arasındaki dostluğu göstermek için atılan bu adım çok önemli." ifadesini kullandıç

Truss, "İngiltere'nin tek başkenti var, o da Londra. İsrail'in tek başkenti var o da Kudüs" iddiasında bulundu.