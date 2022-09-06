Rus diplomat: İran anlaşmadaki belirsizlikleri kabul etmeyecek

Rusya’nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, sosyal medya Twitter hesabından Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Viyana müzakerelerdeki iyimserliğinin azaldığına dair sözlerine tepki gösterdi.

Ulyanov attığı tweette şu mesajı paylaştı:

"İran'ın anlaşmadaki boşlukları ve belirsizlikleri kabul etmeyeceği açıktır. AB'nin mevcut durumdan kimin sorumlu olduğunu unuttuğundan emin değilim. Uluslararası ilişkilerin karmaşık mahiyetine rağmen Viyana müzakerelerine katılanlar şimdiye kadar pragmatik olma becerisini göstermiştir."



