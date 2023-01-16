Batılılar nükleer müzakerelerde ilerlemeye hazır değil

Rusya’nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerinin sonuçlandırılması gerekliliğini vurguladı.

Ulyanov'un paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bölgedeki olumsuz gidişatı önlemenin en iyi yolu Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerinin sonuçlandırılmasıdır.

Bu alanda ilerleme sağlanması, gerilimlerin azalmasına ve bölgenin güvenliği konusunda diyaloğun artmasına yol açabilir. Görünüşe göre Batı ülkeleri buna hazır değil."