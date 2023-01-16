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16 Oca 2023 09:04

Rus diplomat:

Batılılar nükleer müzakerelerde ilerlemeye hazır değil

Batılılar nükleer müzakerelerde ilerlemeye hazır değil

Rusya’nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Batılı ülkelerin nükleer anlaşma hakkında Viyana'da yapılan görüşmelerde ilerlemeye hazır olmadığını belirtti.

Rusya’nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerinin sonuçlandırılması gerekliliğini vurguladı.

Ulyanov'un paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bölgedeki olumsuz gidişatı önlemenin en iyi yolu Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerinin sonuçlandırılmasıdır.

Bu alanda ilerleme sağlanması, gerilimlerin azalmasına ve bölgenin güvenliği konusunda diyaloğun artmasına yol açabilir. Görünüşe göre Batı ülkeleri buna hazır değil."

News Code 1907062

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