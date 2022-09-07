Rusya ve Çin liderleri Özbekistan'da görüşecek

Rusya'nın Pekin Büyükelçisi Andrey Denisov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özbekistan'ın Semerkand kentinde gerçekleştirilecek Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi sırasında Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceğini bildirdi.

ŞİÖ Liderler Zirvesi 15-16 Eylül'de yapılacak.

Özbekistan'ın ŞİÖ Milli Koordinatörü Rahmatulla Nurimbetov, daha önce yaptığı açıklamada, eylülde Semerkant şehrinde düzenlenecek ŞİÖ Zirvesi'ne, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkenin devlet başkanının katılacağını bildirmişti.

Nurimbetov, bu zirvede örgüte üye ülkeler arasında ticari-ekonomik, yatırım, turizm, kültürel ve insani alanlardaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik 20'den fazla anlaşmanın imzalanmasının öngörüldüğünü söylemişti.

Zirveye örgüte üye Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan ile örgütün gözlemci üyesi Belarus, Moğolistan ve İran cumhurbaşkanları ile ev sahibi Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davet ettiği Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını belirten Nurimbetov, zirveye ayrıca örgütün diyalog ortağı ülkelerden de üst düzey katılımların olacağını dile getirmişti.